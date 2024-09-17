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Зуев Иван Григорьевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.03.1889

Дата смерти

07.06.1890

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1858 г.р.

Мать

Вычислено 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1889

Отец: Зуев Григорий Александрович

Мать: Зуева (Смирнова?) Александра Федоровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 8
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
16.03.1889
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 8
Смерть
07.06.1890
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 21

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