Катерина Аверьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1789 ст.
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
14.02.1790 ст.
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
16.01.1794 ст.
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
20.07.1796 ст.
Дочь: Праскева Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
15.06.1798 ст.
Сын: Евсей Иванович
Отец ребёнка: Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Степанович
Смерть
Неизвестно