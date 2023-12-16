Катерина Аверьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Аверьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1789 ст.

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Степанович

Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.02.1790 ст.

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Степанович

Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.01.1794 ст.

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.07.1796 ст.

Дочь: Праскева Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.06.1798 ст.

Сын: Евсей Иванович

Отец ребёнка: Иван Степанович

Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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