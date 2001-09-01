Тюркина (Кабакова) Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.06.1929
Дата смерти?.09.2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1929
Отец: Кабаков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1958
Сын: Тюркин Петр Иванович
Отец ребёнка: Тюркин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.08.1962
Отец ребёнка: Тюркин Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.2001
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
Ивановка,Саратовская область