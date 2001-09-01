Тюркина (Кабакова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюркина (Кабакова) Раиса Ивановна

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

10.06.1929

Дата смерти

?.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1929

Отец: Кабаков Иван

Мать: не указана

Ивантеевка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.01.1958

Сын: Тюркин Петр Иванович

Отец ребёнка: Тюркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.08.1962

Сын: Тюркин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Тюркин Иван Дмитриевич

Ивантеевка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюркин Иван Дмитриевич

Смерть
?.09.2001
Ивантеевка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
Ивановка,Саратовская область
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