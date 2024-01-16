Сорокина (Сутугина) Степанида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Сутугина) Степанида Александровна

Место рождения

д. Чернядина

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Сутугин Александр Иванович

Мать: Сутугина Маремьяна Игнатьевна

д. Чернядина
Бракосочетание
17.?.1866

Муж: Сорокин Степан Васильевич

д. Татариново
Рождение ребёнка
1881

Сын: Сорокин Лев Степанович

Отец ребёнка: Сорокин Степан Васильевич

д. Татариново
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Надежда Степановна

Отец ребёнка: Сорокин Степан Васильевич

д. Татариново
Смерть
Неизвестно
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