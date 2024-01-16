Сорокина (Сутугина) Степанида Александровна
Место рожденияд. Чернядина
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
д. Чернядина
Бракосочетание
17.?.1866
д. Татариново
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Сорокин Степан Васильевич
д. Татариново
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Надежда Степановна
Отец ребёнка: Сорокин Степан Васильевич
д. Татариново
Смерть
Неизвестно