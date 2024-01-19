Колтачихин Прокопий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Колтачихин Алексей
Мать: Колтачихина -- Евдокия
Рождение ребёнка
29.05.1875
Сын: Колтачихин Федор Прокопьевич
Мать ребёнка: Колтачихина -- Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
07.08.1877
Дочь: Колтачихина Евдокия Прокопьевна
Мать ребёнка: Колтачихина -- Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Колтачихина Пелагея Прокопьевна
Мать ребёнка: Колтачихина -Кукалева- Евфимилия Павловна
Бракосочетание
23.01.1913
третий брак
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно