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Колтачихин Прокопий Алексеевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Колтачихин Алексей

Мать: Колтачихина -- Евдокия

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.05.1875

Сын: Колтачихин Федор Прокопьевич

Мать ребёнка: Колтачихина -- Мария Кирилловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.08.1877

Дочь: Колтачихина Евдокия Прокопьевна

Мать ребёнка: Колтачихина -- Мария Кирилловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Колтачихина Пелагея Прокопьевна

Мать ребёнка: Колтачихина -Кукалева- Евфимилия Павловна

Бракосочетание
23.01.1913

Жена: Колтачихина -Кукалева- Евфимилия Павловна

третий брак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колтачихина -- Мария Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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