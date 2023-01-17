Смирнов Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1895 ст.
Жених: мещанин Михаил Николаевич Смирнов - 23 лет Невеста: казачка девица Татьяна Ивановна Куранова - 18 лет Поручители: мещанин Николай Петрович Тутаринов, запасной ефрейтор Иван Степанович Апыхтин, ... Показать все
Смерть
Неизвестно