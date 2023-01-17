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Смирнов Михаил Николаевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
23.01.1895 ст.

Жена: Смирнова Татьяна Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Михаил Николаевич Смирнов - 23 лет Невеста: казачка девица Татьяна Ивановна Куранова - 18 лет Поручители: мещанин Николай Петрович Тутаринов, запасной ефрейтор Иван Степанович Апыхтин, ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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