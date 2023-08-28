Бушмина Февронья Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмина Февронья Димитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1886 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1904

Сын: Бушмин Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Бушмин Георгий Тихонов

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.04.1907

Сын: Бушмин Василий Егоров

Отец ребёнка: Бушмин Георгий Тихонов

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушмин Георгий Тихонов

Смерть
Неизвестно
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