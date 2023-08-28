Бушмина Февронья Димитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1904
Сын: Бушмин Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Бушмин Георгий Тихонов
Рождение ребёнка
13.04.1907
Отец ребёнка: Бушмин Георгий Тихонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно