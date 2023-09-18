Теслина (Кожинская) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1915
Дата смерти04.03.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1937
Отец ребёнка: Теслин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
17.12.1948
Отец ребёнка: Теслин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теслин Геннадий Федорович
Отец ребёнка: Теслин Федор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.1992