Теслина (Кожинская) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теслина (Кожинская) Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1915

Дата смерти

04.03.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1937

Сын: Теслин Юрий Федорович

Отец ребёнка: Теслин Федор Андреевич

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.12.1948

Сын: Теслин Валерий Федорович

Отец ребёнка: Теслин Федор Андреевич

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теслин Геннадий Федорович

Отец ребёнка: Теслин Федор Андреевич

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теслин Федор Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
04.03.1992
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
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