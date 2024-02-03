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Карлаш Иван

Место рождения

д. Лисовка, Полтавская губ.

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Лисовка, Полтавская губ.
Рождение ребёнка
1859

Сын: Карлашев (карлаш) Филипп Иванов

Мать ребёнка: Карлашева Ефросиния Яковлева

д. Лисовка, Полтавская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карлашева Ефросиния Яковлева

д. Лисовка, Полтавская губ.
Место жительства
Неизвестно
д. Лисовка, Полтавская губ.
Смерть
Неизвестно
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