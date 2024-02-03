Карлаш Иван
Место рожденияд. Лисовка, Полтавская губ.
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Лисовка, Полтавская губ.
Рождение ребёнка
1859
Сын: Карлашев (карлаш) Филипп Иванов
Мать ребёнка: Карлашева Ефросиния Яковлева
д. Лисовка, Полтавская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
д. Лисовка, Полтавская губ.
Место жительства
Неизвестно
д. Лисовка, Полтавская губ.
Смерть
Неизвестно