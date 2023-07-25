Майстренко (Моисенко) Акилина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Майстренко Леонтий Дмитриевич
Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич
Сын: Майстренко Спиридон Дмитриевич
Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич
Сын: Майстренко Илларион Дмитриевич
Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич
Дочь: Евфросинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич
Дочь: Ульяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич
Сын: Майстренко Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич
Сын: Майстренко Яков Дмитриевич
Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич
Дочь: Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич
Сын: Майстренко Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич
Дочь: Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич
Сын: Майстренко Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич
Сын: Майстренко Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич