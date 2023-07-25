Майстренко (Моисенко) Акилина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майстренко (Моисенко) Акилина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1877

Муж: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Майстренко Леонтий Дмитриевич

Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич

Рождение ребёнка
08.10.1882

Сын: Майстренко Спиридон Дмитриевич

Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Майстренко Илларион Дмитриевич

Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Евфросинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Ульяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Майстренко Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Майстренко Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Майстренко Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Майстренко Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Майстренко Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Майстренко Дмитрий Евфстафьевич

Смерть
Неизвестно
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