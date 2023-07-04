Николаева (Кириллова) Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1957
Дочь: Захарова Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Николаев Алексей Лукьянович
Новоянбеково, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1958
Дочь: Николаева Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Николаев Алексей Лукьянович
Рождение ребёнка
14.07.1960
Сын: Николаев Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Николаев Алексей Лукьянович
Рождение ребёнка
23.05.1962
Дочь: Акимова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Николаев Алексей Лукьянович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.01.1966
Дочь: Николаева Алина Алексеевна
Отец ребёнка: Николаев Алексей Лукьянович
Рождение ребёнка
01.03.1970
Дочь: Ибрагимова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Николаев Алексей Лукьянович
Давлеканово, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно