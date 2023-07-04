Николаева (Кириллова) Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Кириллова) Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1938

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1957

Дочь: Захарова Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Николаев Алексей Лукьянович

Новоянбеково, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1958

Дочь: Николаева Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Николаев Алексей Лукьянович

Рождение ребёнка
14.07.1960

Сын: Николаев Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Николаев Алексей Лукьянович

Рождение ребёнка
23.05.1962

Дочь: Акимова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Николаев Алексей Лукьянович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.01.1966

Дочь: Николаева Алина Алексеевна

Отец ребёнка: Николаев Алексей Лукьянович

Рождение ребёнка
01.03.1970

Дочь: Ибрагимова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Николаев Алексей Лукьянович

Давлеканово, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Алексей Лукьянович

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