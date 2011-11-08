Малашенкова (Высоцкая) Ольга
Место рожденияВитебск
Дата рождения31.12.1933
Дата смерти08.11.2011
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1933
Отец: Высоцкий ?
Мать: не указана
Витебск
Рождение ребёнка
27.07.1966
Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малашенков Юрий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.11.2011