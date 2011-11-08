Малашенкова (Высоцкая) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашенкова (Высоцкая) Ольга

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Место рождения

Витебск

Дата рождения

31.12.1933

Дата смерти

08.11.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1933

Отец: Высоцкий ?

Мать: не указана

Витебск
Рождение ребёнка
27.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малашенков Юрий

Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малашенков Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малашенков Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малашенков Юрий

Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.11.2011
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