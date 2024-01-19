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Широких Александр Васильевич

Место рождения

Евсино, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

1932

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Широких Василий Григорьевич

Мать: Гапоненко Вера Ефимовна

Евсино, Голышмановский, Тюменская область
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