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Широких Александр Васильевич
Широких Александр Васильевич
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Древо
Место рождения
Евсино
, Голышмановский, Тюменская область
Дата рождения
1932
Пол
Мужской
Отец
Широких Василий Григорьевич
Мать
Гапоненко Вера Ефимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Широких Василий Григорьевич
Мать:
Гапоненко Вера Ефимовна
Евсино
, Голышмановский, Тюменская область
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