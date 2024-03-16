Жорова (Киселева) Юстиния Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жорова (Киселева) Юстиния Александровна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
31.10.1893 ст.

Муж: Жоров Семён Косьмин (Кузьмич)

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: села Очкино бессрочно отпускной рядовой Георгий Лаврентьев ... и Онисим Герасимов Кисель. По невесте: крестьянине собственники села Очкино Пётр Павлов Дедовский и Марк Иванов Жор... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1896 ст.

Сын: Жоров Георгий Семёнович

Отец ребёнка: Жоров Семён Косьмин (Кузьмич)

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Алексейцева (Жорова) Фёкла Семёновна

Отец ребёнка: Жоров Семён Косьмин (Кузьмич)

Исходя из возраста в записи о браке. Точное место рождения неизвестно.
Место жительства
С 1897
Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Между 01.1897 и 05.1897 переехали сразу четыре семьи братьев Жоров Степан Косьмин, Семён Косьмин, Иван Косьмин, двух сестер Марфы Косьминой и Дарьи Косьминой и их мать Васса (Василиса) Герасимовна. Ис... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1897 ст.

Сын: Жоров Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Жоров Семён Косьмин (Кузьмич)

Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.01.1907 ст.

Сын: Жоров Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Жоров Семён Косьмин (Кузьмич)

Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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