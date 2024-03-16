Жорова (Киселева) Юстиния Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
31.10.1893 ст.
Поручители по жениху: села Очкино бессрочно отпускной рядовой Георгий Лаврентьев ... и Онисим Герасимов Кисель. По невесте: крестьянине собственники села Очкино Пётр Павлов Дедовский и Марк Иванов Жор... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1896 ст.
Отец ребёнка: Жоров Семён Косьмин (Кузьмич)
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Алексейцева (Жорова) Фёкла Семёновна
Отец ребёнка: Жоров Семён Косьмин (Кузьмич)
Исходя из возраста в записи о браке. Точное место рождения неизвестно.
Место жительства
С 1897
Между 01.1897 и 05.1897 переехали сразу четыре семьи братьев Жоров Степан Косьмин, Семён Косьмин, Иван Косьмин, двух сестер Марфы Косьминой и Дарьи Косьминой и их мать Васса (Василиса) Герасимовна. Ис... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1897 ст.
Сын: Жоров Пётр Семёнович
Отец ребёнка: Жоров Семён Косьмин (Кузьмич)
Рождение ребёнка
23.01.1907 ст.
Отец ребёнка: Жоров Семён Косьмин (Кузьмич)
Смерть
Неизвестно