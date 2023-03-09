Лебедева Татьяна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Татьяна Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

24.02.1902

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Лебедев Тихон Ефимович

Мать: не указана

Смерть
24.02.1902
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