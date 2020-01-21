Никитинская (Никитина) Ирина Измайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитинская (Никитина) Ирина Измайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1916

Дата смерти

21.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1916

Отец: Никитин Измаил Александрович

Мать: Никитина Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
14.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитинский Михаил Григорьевич

Анциферовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитинский Михаил Григорьевич

Смерть
21.01.2020
Коряжма, город Коряжма, Архангельская область
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