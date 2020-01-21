Никитинская (Никитина) Ирина Измайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1916
Дата смерти21.01.2020
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1916
Рождение ребёнка
14.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитинский Михаил Григорьевич
Анциферовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.2020
Коряжма, город Коряжма, Архангельская область