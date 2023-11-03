Николай Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Егор Стефанов

Мать: Дарья Егорова

Смерть
Неизвестно
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