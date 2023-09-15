Чеканова (Сотникова) Марина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеканова (Сотникова) Марина Егорова

Чеканова (Сотникова) Марина Егорова

Место рождения

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
03.11.1896

Муж: Чеканов Наум Павлов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
05.03.1899

Сын: Чеканов Василий Наумов

Отец ребёнка: Чеканов Наум Павлов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1908

Сын: Чеканов Никифор Наумов

Отец ребёнка: Чеканов Наум Павлов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close