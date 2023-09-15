Чеканова (Сотникова) Марина Егорова
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1896
Муж: Чеканов Наум Павлов
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
05.03.1899
Отец ребёнка: Чеканов Наум Павлов
Рождение ребёнка
01.06.1908
Отец ребёнка: Чеканов Наум Павлов
Смерть
Неизвестно