Баринов Валериан Егорович
Место рожденияVokhma, Kostroma Oblast Russia
Дата рожденияОколо 1914
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: Баринов Егор
Мать: не указана
Vokhma, Kostroma Oblast Russia
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Баринов Юрий Валерианович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Баринов Александр Валерианович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно