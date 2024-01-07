Баринов Валериан Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринов Валериан Егорович

Место рождения

Vokhma, Kostroma Oblast Russia

Дата рождения

Около 1914

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: Баринов Егор

Мать: не указана

Vokhma, Kostroma Oblast Russia
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Баринов Юрий Валерианович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Баринов Александр Валерианович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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