Шусс (БавроваБауэр) Мария Вацлавовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шусс (БавроваБауэр) Мария Вацлавовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Бавр Вацлав

Мать: Баврова Анна

Смерть
1972
г.Новороссийск
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