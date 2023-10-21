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Шусс (БавроваБауэр) Мария Вацлавовна
Шусс (БавроваБауэр) Мария Вацлавовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1880
Дата смерти
1972
Пол
Женский
Отец
Бавр Вацлав
Мать
Баврова (Хурайн) Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец:
Бавр Вацлав
Мать:
Баврова Анна
Смерть
1972
г.Новороссийск
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