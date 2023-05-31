Меркулов Тихон Лаврович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меркулов Лавр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1891 ст.
Дочь: Пелагея Тихоновна
Мать ребёнка: Меркулова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1893 ст.
Мать ребёнка: Меркулова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно