Меркулов Тихон Лаврович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулов Тихон Лаврович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меркулов Лавр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1891 ст.

Дочь: Пелагея Тихоновна

Мать ребёнка: Меркулова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1893 ст.

Сын: Меркулов Петр Тихонович

Мать ребёнка: Меркулова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Пелагея Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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