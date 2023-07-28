Овчарова (Самохваленко) Аксинья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчарова (Самохваленко) Аксинья Кондратьевна

Место рождения

сл. Александровка Ст.Оскольский уезд

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

НА
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Место
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Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Рождение ребёнка
1809

Сын: Овчаров Иван Семёнович

Отец ребёнка: Овчаренков Семен Ильич

сл. Ивановка Старооскольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчаренков Семен Ильич

Место жительства
Неизвестно
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Смерть
Неизвестно
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