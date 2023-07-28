Овчарова (Самохваленко) Аксинья Кондратьевна
Место рождениясл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Овчаренков Семен Ильич
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Смерть
Неизвестно