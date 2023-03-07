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Семён Кузьмин

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Пергань Васильев

Мать: Авдотья Романова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Максим Семенов

Мать ребёнка: Авдотья Абрамова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Григорий Семенов

Мать ребёнка: Авдотья Абрамова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрена Семенова

Мать ребёнка: Авдотья Абрамова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Абрамова

Смерть
Неизвестно
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