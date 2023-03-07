Семён Кузьмин
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Пергань Васильев
Мать: Авдотья Романова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Максим Семенов
Мать ребёнка: Авдотья Абрамова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Григорий Семенов
Мать ребёнка: Авдотья Абрамова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрена Семенова
Мать ребёнка: Авдотья Абрамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Абрамова
Смерть
Неизвестно