Кузнецов Андрей Егоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Егор Петров
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.05.1847
Мать ребёнка: Ксенiя Григорьева
Рождение ребёнка
04.06.1849
Сын: Кузнецов ВисарIон Андреев
Мать ребёнка: Ксенiя Григорьева
Рождение ребёнка
25.09.1850
Мать ребёнка: Ксенiя Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно