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Кузнецов Андрей Егоров

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Егор Петров

Мать: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.05.1847

Сын: Кузнецов Климент Андреев

Мать ребёнка: Ксенiя Григорьева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.06.1849

Сын: Кузнецов ВисарIон Андреев

Мать ребёнка: Ксенiя Григорьева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.09.1850

Сын: Кузнецов Иван Андреев

Мать ребёнка: Ксенiя Григорьева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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