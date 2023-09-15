Баева (Ишкова) Мария Кононова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баева (Ишкова) Мария Кононова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

01.04.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1886

Отец: Ишков Конон Иванов

Мать: Ишкова София Григорьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
02.04.1886
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:села Нережи отставной солдат Семион Григорьев Дымовских и села Калабино государственного крестьянина Антона Андреева Григорьева жена Мария Феодорова | Богородицкая церковь
Бракосочетание
28.10.1907

Муж: Баев Илья Владимиров

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Димитриевская церковь
Рождение ребёнка
14.07.1909

Сын: Баев Владимир Ильин

Отец ребёнка: Баев Илья Владимиров

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.04.1911

Дочь: Александра Ильина

Отец ребёнка: Баев Илья Владимиров

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.01.1913

Сын: Баев Иван Ильин

Отец ребёнка: Баев Илья Владимиров

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.05.1914

Сын: Баев Тихон Ильин

Отец ребёнка: Баев Илья Владимиров

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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