Баева (Ишкова) Мария Кононова
Место рождения
Дата рождения01.04.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1886
Отец: Ишков Конон Иванов
Мать: Ишкова София Григорьева
Крещение
02.04.1886
Godparents:села Нережи отставной солдат Семион Григорьев Дымовских и села Калабино государственного крестьянина Антона Андреева Григорьева жена Мария Феодорова | Богородицкая церковь
Бракосочетание
28.10.1907
Муж: Баев Илья Владимиров
Димитриевская церковь
Рождение ребёнка
14.07.1909
Сын: Баев Владимир Ильин
Отец ребёнка: Баев Илья Владимиров
Рождение ребёнка
10.04.1911
Дочь: Александра Ильина
Отец ребёнка: Баев Илья Владимиров
Рождение ребёнка
03.01.1913
Сын: Баев Иван Ильин
Отец ребёнка: Баев Илья Владимиров
Рождение ребёнка
25.05.1914
Сын: Баев Тихон Ильин
Отец ребёнка: Баев Илья Владимиров
Смерть
Неизвестно