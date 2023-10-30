Пасечник Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Лозицкая Наталья Ефимова
Отец ребёнка: Пасечник Ефим
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Пасечник Ефим
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Пасечник Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пасечник Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пасечник Иван Ефимов
Отец ребёнка: Пасечник Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пасечник Ефим
Смерть
1935
Ваулино, Можайский, Московская область