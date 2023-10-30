Пасечник Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасечник Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Лозицкая Наталья Ефимова

Отец ребёнка: Пасечник Ефим

Рождение ребёнка
1894

Сын: Пасечник Василий Ефимов

Отец ребёнка: Пасечник Ефим

Рождение ребёнка
1905

Сын: Пасечников Ефим Ефимович

Отец ребёнка: Пасечник Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасечник Роман Ефимов

Отец ребёнка: Пасечник Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасечник Иван Ефимов

Отец ребёнка: Пасечник Ефим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасечник Ефим

Смерть
1935
Ваулино, Можайский, Московская область
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