Будаев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будаев Николай Александрович

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Место рождения

Аксаково, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Аксаково, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.12.1012

Дочь: Ключникова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Будаева Домна

Рождение ребёнка
15.11.1917

Сын: Будаев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Будаева Домна

Рождение ребёнка
12.05.1926

Дочь: Тюрькова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Будаева Домна

Аксаково, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Аксаково, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
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