Будаев Николай Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1012
Дочь: Ключникова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Будаева Домна
Рождение ребёнка
15.11.1917
Мать ребёнка: Будаева Домна
Рождение ребёнка
12.05.1926
Дочь: Тюрькова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Будаева Домна
Смерть
Неизвестно