Широкова Христина Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Христина Михеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Широков Степан Андреевич

Отец ребёнка: Широков Андрей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Устина Андреевна

Отец ребёнка: Широков Андрей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Широков Егор Андреевич

Отец ребёнка: Широков Андрей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Андрей Степанович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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