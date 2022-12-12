Широкова Христина Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Широков Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Устина Андреевна
Отец ребёнка: Широков Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Широков Андрей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно