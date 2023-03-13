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(Мамыкина) Агрипина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1899

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1899

Отец: Мамыкинъ Андрей

Мать: Мамыкина Дарья

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