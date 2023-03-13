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(Мамыкина) Агрипина
(Мамыкина) Агрипина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.06.1899
Пол
Женский
Отец
Мамыкинъ Андрей
1854 г.р.
Мать
Мамыкина (Юрина) Дарья
1858 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
?.06.1899
Отец:
Мамыкинъ Андрей
Мать:
Мамыкина Дарья
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