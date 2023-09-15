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Ювачев Иван Павлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

23.02.1860

Дата смерти

17.05.1940

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1860

Отец: Ювачев Павел Иванович

Мать: Ювачева Дарья Харлампиевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.12.1905

Сын: Хармс (ювачев) Даниил Иванович

Мать ребёнка: Ювачева Надежда Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.01.1910

Дочь: Грицына Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Ювачева Надежда Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.05.1912

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Ювачева Надежда Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
морской офицер
Смерть
17.05.1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Волковское кладбище
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