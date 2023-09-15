Ювачев Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения23.02.1860
Дата смерти17.05.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1860
Отец: Ювачев Павел Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1905
Сын: Хармс (ювачев) Даниил Иванович
Мать ребёнка: Ювачева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1910
Дочь: Грицына Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Ювачева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
12.05.1912
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Ювачева Надежда Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
морской офицер
Смерть
17.05.1940
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище