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Медведев Филипп Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Медведев Яков Борисович

Мать: Медведева Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
1825

Сын: Медведев Савва Филиппович

Мать ребёнка: Медведева Васса Фёдоровна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Медведев Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Медведева Васса Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Филлиповна

Мать ребёнка: Медведева Васса Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1830
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