Медведев Филипп Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1825
Сын: Медведев Савва Филиппович
Мать ребёнка: Медведева Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Медведев Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Медведева Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Филлиповна
Мать ребёнка: Медведева Васса Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1830