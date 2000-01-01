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Коньков Павел
Коньков Павел
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.05.1988
Пол
Мужской
Отец
Коньков Владимир
1947 г.р.
Мать
Конькова (Рокицкий) Людмила
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1988
Отец:
Коньков Владимир
Мать:
Конькова Людмила
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