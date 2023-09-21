Шарабанов Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарабанов Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1990

Сын: Шарабанов Данила Владимирович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
27.03.2001

Сын: Шарабанов Денис Владимирович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарабанов Илья Владимирович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анна Ивановна

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