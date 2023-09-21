Шарабанов Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1990
Сын: Шарабанов Данила Владимирович
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
27.03.2001
Сын: Шарабанов Денис Владимирович
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарабанов Илья Владимирович
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Анна Ивановна