Колумбус Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1871
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Колумбус Надежда Петровна
Отец ребёнка: Колумбус Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Колумбус Анна Петровна
Отец ребёнка: Колумбус Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Колумбус Александр Петрович
Отец ребёнка: Колумбус Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно