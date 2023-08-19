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Колумбус Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1871

Муж: Колумбус Петр Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Колумбус Надежда Петровна

Отец ребёнка: Колумбус Петр Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Колумбус Анна Петровна

Отец ребёнка: Колумбус Петр Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1882

Сын: Колумбус Александр Петрович

Отец ребёнка: Колумбус Петр Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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