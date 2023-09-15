Воинов Алексей Макарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Воинов Макар Тарасович
Мать: Воинова Параскева
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: Воинова Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Воинова Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Воинова Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Воинова Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Кудрявцова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воинова Екатерина
Смерть
Неизвестно