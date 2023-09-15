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Воинов Алексей Макарович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Воинов Макар Тарасович

Мать: Воинова Параскева

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Воинов Иосиф Алексеевич

Мать ребёнка: Воинова Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Воинова Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Воинова Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Воинов Моисей Алексеевич

Мать ребёнка: Воинова Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Кудрявцова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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