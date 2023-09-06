Оборина (Баландина) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оборина (Баландина) Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.04.1871 ст.

Муж: Оборин Лаврентий Авдеевич

Нижние Муллы, Пермский муниципальный район, Пермский край
жених - дер. Чуваловой солдатский сын, 22 года, первым браком, правосл невеста - дер Шадриной крестьянская дочь девица, 22 года, православный Источник: Ф 37 Оп 1 д 372 стр 187 №32
Смерть
Неизвестно
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