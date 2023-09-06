Оборина (Баландина) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1849 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1871 ст.
Нижние Муллы, Пермский муниципальный район, Пермский край
жених - дер. Чуваловой солдатский сын, 22 года, первым браком, правосл невеста - дер Шадриной крестьянская дочь девица, 22 года, православный Источник: Ф 37 Оп 1 д 372 стр 187 №32
Смерть
Неизвестно