Капралова Фекла 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Капралова Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капралов Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Капралова Федосья Кузьминична

Отец ребёнка: Капралов Кузьма Михайлович

Пески, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Капралов Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Капралов Кузьма Михайлович

Пески, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Капралова Авдотья Кузьминична

Отец ребёнка: Капралов Кузьма Михайлович

Пески, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Капралова Акулина Кузьминична

Отец ребёнка: Капралов Кузьма Михайлович

Пески, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Капралов Максим Кузьмич

Отец ребёнка: Капралов Кузьма Михайлович

Пески, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Капралов Осип Кузьмич

Отец ребёнка: Капралов Кузьма Михайлович

Пески, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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