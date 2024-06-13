Капралова Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Капралова Федосья Кузьминична
Отец ребёнка: Капралов Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Капралов Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Капралова Авдотья Кузьминична
Отец ребёнка: Капралов Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Капралова Акулина Кузьминична
Отец ребёнка: Капралов Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Капралов Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Капралов Кузьма Михайлович
Смерть
Неизвестно