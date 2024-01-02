(Костякова) Анисья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Костякова) Анисья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Костяков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Костяков Алексей Степанович

Болотовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костяков Алексей Степанович

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