(Костякова) Анисья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Костяков Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Костяков Алексей Степанович
Болотовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно