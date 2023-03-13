Малафѣевъ Евсѣй
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Малафѣевъ Лаврентій
Бракосочетание
17.05.1893
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Малафѣева Анна
Мать ребёнка: Малафѣева Евдокія Григорьева
Рождение ребёнка
1896
Сын: Малафѣевъ Иванъ
Мать ребёнка: Малафѣева Евдокія Григорьева
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Малафѣева Анна
Мать ребёнка: Малафѣева Евдокія Григорьева