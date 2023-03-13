Малафѣевъ Евсѣй — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малафѣевъ Евсѣй

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Малафѣевъ Лаврентій

Мать: Малафеева Матрона Антонова

Бракосочетание
17.05.1893

Жена: Малафѣева Евдокія Григорьева

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Малафѣева Анна

Мать ребёнка: Малафѣева Евдокія Григорьева

Рождение ребёнка
1896

Сын: Малафѣевъ Иванъ

Мать ребёнка: Малафѣева Евдокія Григорьева

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Малафѣева Анна

Мать ребёнка: Малафѣева Евдокія Григорьева

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