Ефим Пименович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти06.05.1788 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Пимен Лазаревич
Мать: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Ефимович
Мать ребёнка: Матрена Никитична
Рождение ребёнка
1774
Сын: Тимофей Ефимович
Мать ребёнка: Матрена Никитична
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Матрена Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Никитична
Смерть
06.05.1788 ст.