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Ефим Пименович

Место рождения

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

06.05.1788 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Пимен Лазаревич

Мать: Ирина Ивановна

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Ефимович

Мать ребёнка: Матрена Никитична

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Тимофей Ефимович

Мать ребёнка: Матрена Никитична

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Матрена Никитична

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Никитична

Смерть
06.05.1788 ст.
Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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