Матрена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Пименович

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Тимофей Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Пименович

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Пименович

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Пименович

Смерть
Неизвестно
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