Матрена Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Пименович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Тимофей Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Пименович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Пименович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Пименович
Смерть
Неизвестно