Борисова (Борисова) Аграфена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисова (Борисова) Аграфена Алексеевна

Борисова (Борисова) Аграфена Алексеевна

Место рождения

Волосово-Дудино, Ульяновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

15.07.1898

Дата смерти

05.04.1990

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1898

Отец: Борисов Алексей Григорьевич

Мать: Борисова Аксинья

Волосово-Дудино, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.02.1920

Дочь: Прохорова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Борисов Иван Никанорович

Волосово-Дудино, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Борисов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Борисов Иван Никанорович

Волосово-Дудино, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Борисов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Борисов Иван Никанорович

Волосово-Дудино, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Иван Никанорович

Рождение ребёнка
20.11.1930

Сын: Борисов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Борисов Иван Никанорович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Борисова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Борисов Иван Никанорович

Волосово-Дудино, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Иван Никанорович

д. Горошково, Можайский р-н, Московская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Борисов Иван Никанорович

Волосово-Дудино, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Николай Иванович

Отец ребёнка: Борисов Иван Никанорович

Место жительства
Неизвестно
Блазново, Можайский, Московская область
Смерть
05.04.1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close