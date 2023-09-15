Борисова (Борисова) Аграфена Алексеевна
Место рождения
Дата рождения15.07.1898
Дата смерти05.04.1990
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1898
Отец: Борисов Алексей Григорьевич
Мать: Борисова Аксинья
Рождение ребёнка
13.02.1920
Дочь: Прохорова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Борисов Иван Никанорович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Борисов Иван Никанорович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Борисов Иван Никанорович
Рождение ребёнка
09.10.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисов Иван Никанорович
Рождение ребёнка
20.11.1930
Сын: Борисов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Борисов Иван Никанорович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Борисова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Борисов Иван Никанорович
Рождение ребёнка
08.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисов Иван Никанорович
д. Горошково, Можайский р-н, Московская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Борисов Иван Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Борисов Иван Никанорович
Место жительства
Неизвестно
Блазново, Можайский, Московская область
Смерть
05.04.1990