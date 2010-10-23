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Крупа Анастасия Дмитриевна
Крупа Анастасия Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.10.2010
Пол
Женский
Отец
Крупа Дмитрий Юрьевич
1981 г.р.
Мать
Крупа Алла Рашидовна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.2010
Отец:
Крупа Дмитрий Юрьевич
Мать:
Крупа Алла Рашидовна
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