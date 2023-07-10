Максина (Грошикова) Ефросиния Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максина (Грошикова) Ефросиния Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Грошиков Павел Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1856

Муж: Максин Яков Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.11.1857

Сын: Максин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Максин Яков Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.1859

Сын: Зарубин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Максин Яков Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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