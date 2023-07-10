Максина (Грошикова) Ефросиния Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Грошиков Павел Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1856
Рождение ребёнка
28.11.1857
Отец ребёнка: Максин Яков Трофимович
Рождение ребёнка
29.09.1859
Отец ребёнка: Максин Яков Трофимович
Смерть
Неизвестно