Гелюс Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гелюс Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гелюс Василий

Мать: Гелюс Вера Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гелюс Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

г.Атбасар Акмолинской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клара Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

г.Атбасар Акмолинской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

г.Атбасар Акмолинской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

г.Атбасар Акмолинской области
Место жительства
Неизвестно
с.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области
Смерть
Неизвестно
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