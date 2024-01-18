Гелюс Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гелюс Василий
Мать: Гелюс Вера Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гелюс Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
г.Атбасар Акмолинской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клара Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
г.Атбасар Акмолинской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
г.Атбасар Акмолинской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
г.Атбасар Акмолинской области
Место жительства
Неизвестно
с.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области
Смерть
Неизвестно