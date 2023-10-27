Наумов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти07.07.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1893
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Наумова София Эммануиловна
Смерть
07.07.1905