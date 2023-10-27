Наумов Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

07.07.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1893

Жена: Наумова София Эммануиловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Наумова София Эммануиловна

Смерть
07.07.1905
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