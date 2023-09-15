Никифоров Дементий Никанорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Бракосочетание
21.01.1890 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.09.1891 ст.
Сын: Никифоров Арсений Дементьевич
Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
02.11.1893 ст.
Сын: Никифоров Григорий Дементьевич
Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
03.12.1895 ст.
Дочь: Никифорова Варвара Дементьевна
Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Константиновна
Смерть
Неизвестно