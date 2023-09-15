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Никифоров Дементий Никанорович

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Никифоров Никанор Григорьевич

Мать: Никифорова Евдокия Андреевна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
21.01.1890 ст.

Жена: Никифорова Татьяна Константиновна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.09.1891 ст.

Сын: Никифоров Арсений Дементьевич

Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Константиновна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1893 ст.

Сын: Никифоров Григорий Дементьевич

Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Константиновна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1895 ст.

Дочь: Никифорова Варвара Дементьевна

Мать ребёнка: Никифорова Татьяна Константиновна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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