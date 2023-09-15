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Лашкевич Иван Степанович

Место рождения

Брахлов, Климовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Брахлов, Климовский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
1789

Жена: Лашкевич Анастасия Петровна

Брахлов, Климовский муниципальный район, Брянская область
К дальнейшей судьбе Ивана Степановича относятся интересные обстоятельства, которые хранятся в семейном архиве графа Милорадовича о женитьбе его на дочери черниговского полковника, генерал-майора Петра... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
помещик
Место жительства
Неизвестно
Брахлов, Климовский муниципальный район, Брянская область
Смерть
После 1811
Брахлов, Климовский муниципальный район, Брянская область
Лашкевич построил церковь в одном из своих поместий и в ней был похоронен.
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