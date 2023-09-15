Лашкевич Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1789
К дальнейшей судьбе Ивана Степановича относятся интересные обстоятельства, которые хранятся в семейном архиве графа Милорадовича о женитьбе его на дочери черниговского полковника, генерал-майора Петра... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
помещик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1811
Лашкевич построил церковь в одном из своих поместий и в ней был похоронен.