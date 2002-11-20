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Таскаев Данил Евгеньевич
Таскаев Данил Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.11.2002
Пол
Мужской
Отец
Таскаев Евгений Александрович
1978 г.р.
Мать
Таскаева Лидия Александровна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.2002
Отец:
Таскаев Евгений Александрович
Мать:
Таскаева Лидия Александровна
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