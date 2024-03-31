(Азарова) Акулина Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Азаров Терентий
Мать: Азарова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1950
Сын: Пётр
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно