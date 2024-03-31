(Азарова) Акулина Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Азарова) Акулина Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Азаров Терентий

Мать: Азарова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1950

Сын: Пётр

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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